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        Kocaeli'de sıcaktan bunalanlar gölgeliklere sığındı, kuşlar süs havuzunda serinledi

        Kocaeli'de sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:57 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:57
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        Kocaeli'de sıcaktan bunalanlar gölgeliklere sığındı, kuşlar süs havuzunda serinledi
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        Kocaeli'de sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkiledi.

        Hava sıcaklığı öğle saatlerinde 37 dereceye ulaşırken, sıcaktan bunalanlar sahil ve parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

        Kuşlar parklardaki süs havuzlarında serinlemeye çalışırken, sahipsiz hayvanlar ağaçların gölgesine sığındı.

        Kentin en işlek yerlerinden Cumhuriyet Bulvarı'nda ise sakinlik gözlendi.

        Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte yarın yer yer sağanak bekleniyor, hava sıcaklığının ise en yüksek 35 derece olacağı tahmin ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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