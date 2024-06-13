Kocaeli'de sıcaktan bunalanlar gölgeliklere sığındı, kuşlar süs havuzunda serinledi

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte yarın yer yer sağanak bekleniyor, hava sıcaklığının ise en yüksek 35 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kentin en işlek yerlerinden Cumhuriyet Bulvarı'nda ise sakinlik gözlendi.

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