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        Kocaeli'de limandaki konteynerde 31 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir limanda bulunan ihracat kayıtlı konteynerde yapılan aramada 31 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 20:40 Güncelleme: 13.06.2024 - 20:40
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        Kocaeli'de limandaki konteynerde 31 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir limanda bulunan ihracat kayıtlı konteynerde yapılan aramada 31 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yılport limanındaki ihracat kayıtlı bir konteynerde arama yaptı.

        Aramada 31 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.

        Şüpheliler hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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