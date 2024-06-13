Kocaeli'de limandaki konteynerde 31 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir limanda bulunan ihracat kayıtlı konteynerde yapılan aramada 31 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir limanda bulunan ihracat kayıtlı konteynerde yapılan aramada 31 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yılport limanındaki ihracat kayıtlı bir konteynerde arama yaptı.
Aramada 31 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.
Şüpheliler hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.
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