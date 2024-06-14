Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Valisi Yavuz, yetim çocukları ağırladı

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı öncesinde yetim çocuklar ve yakınlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 09:32 Güncelleme: 14.06.2024 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Valisi Yavuz, yetim çocukları ağırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı öncesinde yetim çocuklar ve yakınlarıyla bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Yerleşkesinde düzenlenen programda konuşan Yavuz, çocukların ve yakınlarının Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Kocaman bir aile olduklarına işaret eden Yavuz, "Sizleri gönülden seviyor ve kucaklıyoruz. Birçok fırsat vesilesiyle ben ve eşim, vali yardımcılarımız ve kaymakamlarımız evlerinize misafir olmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan vakıf çalışanlarımız da sizleri evlerinde ziyaret ederek, temas kurmaya çalışıyor. Sizlerin yüzü gülerse, bizim de yüzümüz gülecek." ifadelerini kullandı.

        Yavuz, yetim ve öksüzlere verilen değeri vurgulayarak, her zaman çocukların yanında olduklarını belirtti.

        Yetimleri daha fazla kucakladıklarını aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

        "Nitekim Hz. Peygamberimizin, yetim başı okşayanların saçı adetince sevap kazanacağına dair de güzel ve teşvik edici bir Hadis-i Şerifi var. Bizler medeniyet değerlerimizle buluşuyor, medeniyetimizin tüm kodlarını da yaşatmak için gayret ediyoruz. Yalnız olmadığınızı, yanınızda olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu buluşmaya geldiğiniz, bu fırsatı bize verdiğiniz için çok teşekkür ederim."

        Daha sonra Yavuz ve protokol üyeleri, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Programa, Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Yeliz Ünsoy da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Defne karnesini alamadı! Büyük acı!
        Defne karnesini alamadı! Büyük acı!
        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        24 saat aralıksız sağanak!
        24 saat aralıksız sağanak!
        Aşk tatili
        Aşk tatili
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin yükselen yıldızı
        Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin yükselen yıldızı
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında tahliye kararı
        Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında tahliye kararı
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        İki kupaya yeni format!
        İki kupaya yeni format!
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de takla atan otomobildeki 3 kişi öldü
        Kocaeli'de takla atan otomobildeki 3 kişi öldü
        Kocaeli'de bariyere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
        Kocaeli'de bariyere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
        Kocaeli'de limandaki konteynerde 31 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı
        Kocaeli'de limandaki konteynerde 31 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı
        Sahte 'karavan' çetesine operasyonda 9 tutuklama
        Sahte 'karavan' çetesine operasyonda 9 tutuklama
        Limandaki konteynerde 31 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Limandaki konteynerde 31 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi