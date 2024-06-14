Kocaeli Valisi Yavuz, yetim çocukları ağırladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı öncesinde yetim çocuklar ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Yerleşkesinde düzenlenen programda konuşan Yavuz, çocukların ve yakınlarının Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kocaman bir aile olduklarına işaret eden Yavuz, "Sizleri gönülden seviyor ve kucaklıyoruz. Birçok fırsat vesilesiyle ben ve eşim, vali yardımcılarımız ve kaymakamlarımız evlerinize misafir olmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan vakıf çalışanlarımız da sizleri evlerinde ziyaret ederek, temas kurmaya çalışıyor. Sizlerin yüzü gülerse, bizim de yüzümüz gülecek." ifadelerini kullandı.

Yavuz, yetim ve öksüzlere verilen değeri vurgulayarak, her zaman çocukların yanında olduklarını belirtti. Yetimleri daha fazla kucakladıklarını aktaran Yavuz, şunları kaydetti: "Nitekim Hz. Peygamberimizin, yetim başı okşayanların saçı adetince sevap kazanacağına dair de güzel ve teşvik edici bir Hadis-i Şerifi var. Bizler medeniyet değerlerimizle buluşuyor, medeniyetimizin tüm kodlarını da yaşatmak için gayret ediyoruz. Yalnız olmadığınızı, yanınızda olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu buluşmaya geldiğiniz, bu fırsatı bize verdiğiniz için çok teşekkür ederim."