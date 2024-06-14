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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden bayramda ücretsiz ulaşım hizmeti

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 10:53 Güncelleme: 14.06.2024 - 10:53
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden bayramda ücretsiz ulaşım hizmeti
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda vatandaşların ulaşımlarına destek sağlamak amacıyla ücretsiz yolcu taşıma kararı alındı.

        Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, tramvay ve vapurlarla düzenlenecek seferler, 16 Haziran-19 Haziran'da ücretsiz olacak.

        Ulaşım Park'a ait Hat 200, Hat 250, Hat 250G ve Hat 700 ise ücretli hizmet vermeye devam edecek.

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