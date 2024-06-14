Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden bayramda ücretsiz ulaşım hizmeti

Ulaşım Park'a ait Hat 200, Hat 250, Hat 250G ve Hat 700 ise ücretli hizmet vermeye devam edecek.

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, tramvay ve vapurlarla düzenlenecek seferler, 16 Haziran-19 Haziran'da ücretsiz olacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda vatandaşların ulaşımlarına destek sağlamak amacıyla ücretsiz yolcu taşıma kararı alındı.

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