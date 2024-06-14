Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ayazma Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda rampa aşağı inen Gül Ç'nin (32) kullandığı 41 DM 754 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Gül Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan otomobildeki M.Ş. (24) hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Gül Ç'nin cenazesi morga götürüldü.
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