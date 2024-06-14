Kocaeli Valisi Yavuz'dan Kurban Bayramı mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, özünde sevgi ve saygının, milli birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en yüce manasını taşıyan bir bayramı daha kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Aile ve toplum olmanın ayrıcalığını yaşatan bu günlerin, kıymetinin bilinmesinin önemine değinen Yavuz, şefkat ve merhamet duygularının yoğun olarak yaşandığı bu günlerde bütün kırgınlıkların ve dargınlıkların bir kenara bırakılması, sevgi atmosferinde kardeşçe kucaklaşılması gerektiğini ifade etti.