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        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Kurban Bayramı mesajı

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:45 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:45
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        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Kurban Bayramı mesajı
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yavuz, mesajında, özünde sevgi ve saygının, milli birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en yüce manasını taşıyan bir bayramı daha kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Aile ve toplum olmanın ayrıcalığını yaşatan bu günlerin, kıymetinin bilinmesinin önemine değinen Yavuz, şefkat ve merhamet duygularının yoğun olarak yaşandığı bu günlerde bütün kırgınlıkların ve dargınlıkların bir kenara bırakılması, sevgi atmosferinde kardeşçe kucaklaşılması gerektiğini ifade etti.

        Yavuz, dünyanın bir ucunda yaşayan mazlumlara yardım eli uzatılması, bir nebze olsun bayram sevinci yaşamalarına vesile olunması için gayret gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

        Vatandaşların, Kurban Bayramı'nı rahat, güvenli ve huzur içinde geçirmeleri için gerekli tüm önlemlerin alındığına işaret eden Yavuz, şunları kaydedildi:

        "Sağlık, esenlik içerisinde daha nice bayramlara ulaşmamızı, kesilen kurbanlar ve edilen duaların kabulünü yüce Allah'tan diliyorum. Kutsal hac görevini yerine getiren vatandaşlarımızın ülkemize sağ salim dönmelerini temenni ediyorum. Bu mübarek günler vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, kutsal değerler uğruna feda-i can eyleyen aziz şehitlerimizi ve merhum gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, hayatta olan gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Bayram sevincimizin acıya dönüşmemesi, üzücü haberlerin yürekleri yakmaması için vatandaşlarımızın trafikte daha dikkatli olmalarını, yorgun ve uykusuz bir şekilde yola çıkmamalarını, kurallara uymalarını istirham ediyorum. Tüm Kocaelili hemşehrilerimin, aziz Türk milletinin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden kutlar, bayramın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa sevgi, hoşgörü, kardeşlik, huzur, güven, birlik ve beraberlik getirmesini, savaş ve gözyaşının dinmesini temenni ederim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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