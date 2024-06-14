Dilovası Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda mezuniyet sevinci

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, özel gereksinimli çocukların eğitim gördüğü kurumların sayısının ve niteliğinin artırılması için çalıştıklarını belirtti.

Özel gereksinimli bireylerin, topluma ve sosyal yaşama entegrasyonunun çok önemli olduğuna işaret eden Balay, "Okul müdürümüz ve değerli öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Mezun kardeşlerimize de eğitim faaliyetlerinde başarılar dilerim." dedi.

Okul müdürü Suat Atbaş da okulun ilk mezunlarını verdiğini, bunun heyecanını yaşadıklarını kaydederek, "Bugün özel çocuklarımızı, şenlik havasında uğurluyoruz. Onları gerçekten çok özleyeceğiz. Ama bu bir veda değil. Her zaman kendilerine ve ailelerine, bir ses kadar yakın olduğumuzu belirtmek isterim. Biz onların önündeki engelleri açmak için uğraştık. Her zaman onlara yardımcı olmaya çalıştık ve çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından özel bireyler, pasta keserek mezuniyet sevinci yaşadı.