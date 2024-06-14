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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Babalar Günü'nü kutladı

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:50 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:50
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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Babalar Günü'nü kutladı
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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Büyükakın, mesajında, babaların sevgisi ve fedakarlıklarıyla her zaman çocuklarının yanında olduğunu belirtti.

        Babaların hayat yolculuğunda çocuklarının yanında yürüdüğünü aktaran Büyükakın, babaların çocuklarını zor zamanlarında cesaretlendiren sessiz kahramanlar olduğunu vurguladı.

        Her babanın hikayesinin farklı olduğuna işaret eden Büyükakın, şunları kaydetti:

        "Bizlere hayata dair değerleri öğreten, zorluklarla nasıl başa çıkacağımızı gösteren ve en önemlisi sevgisiyle her zaman yanımızda olan babalarımızın hakkını hiçbir şeyle ödeyemeyiz. 'Allah'ın rızası, anne ve babanın rızasındadır.' Hadis-i Şerifi'nden de anlaşılacağı gibi babalarımızın hayır duasını almalı, onlara karşı saygı ve hürmeti hiçbir zaman ihmal etmemeliyiz. Babalarımızın omuzlarındaki sorumluluklar, yüzlerindeki yorgunluk çizgileri ve gözlerindeki gurur, onların bizim için ne denli büyük fedakarlıklar yaptığını gösterir. Babalarımıza teşekkür etmeyi, sevgimizi ve minnettarlığımızı sunmayı da hiçbir zaman unutmayalım. Bugün, hayatını ailesine adamış, evlatlarının geleceği için çalışan, onların mutluluğu için kendi mutluluğundan feragat eden tüm babaların gününü kutluyorum. Başta şehit babaları olmak üzere, tüm vefat eden babaları da rahmetle, hayırla yad ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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