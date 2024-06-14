Çocukluk hayalini gerçekleştiren kadın tır şoförü, Avrupa yollarını aşındırıyor

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Neriman Çolak, uzun yıllar yöneticilik yapmasının ardından 3 sene önce çocuk hayali olan tır şoförlüğünü meslek edindi.

Nenehatun Mahallesi'nde ikamet eden Çolak, 3 yıl önce baba mesleği tır şoförlüğünü yapabilmek için eğitimlerden geçti.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak aldığı belgelerle uluslararası tır şoförü olan Çolak, Avrupa'nın farklı ülkelerine yük taşımacılığı yapıyor.

Neriman Çolak, AA muhabirine, tır şoförlüğü yapmasının ardından arkadaşlarının kendisine "Neriman kaptan" demeye başladığını belirterek, babasının ve bazı aile fertlerinin de bir dönem tır şoförlüğü yaptığını söyledi.