Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Kurban Bayramı mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, hemşehrilerinin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, Kurban Bayramı'nın kardeşlik bağlarını güçlendiren, sevgi ve hoşgörüyü pekiştiren müstesna günlerden biri olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı'nı, mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dışı suçların gölgesinde buruk yaşadıklarını vurgulayan Büyükakın, "Kalbimiz kırık, gönlümüz hüzün dolu. Sevgi ve hoşgörünün yaşatıldığı bayramlar, gözleri kör olmuş dünyaya insanlık değerlerinin hatırlatması için bir fırsata dönüşür inşallah. Zulme karşı sağır, kör, dilsiz oyunu oynayan tüm dünya da eninde sonunda aynı akıbeti yaşayacaktır. Bu hakkı ellerinden zorla alınan Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz gibi tüm mazlum coğrafyaların, bayramlarını eskisi gibi mutlu geçirmelerini yüce Allah’tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.