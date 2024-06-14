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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Kurban Bayramı mesajı

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:18 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:18
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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Kurban Bayramı mesajı
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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Büyükakın, mesajında, hemşehrilerinin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, Kurban Bayramı'nın kardeşlik bağlarını güçlendiren, sevgi ve hoşgörüyü pekiştiren müstesna günlerden biri olduğunu belirtti.

        Kurban Bayramı'nı, mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dışı suçların gölgesinde buruk yaşadıklarını vurgulayan Büyükakın, "Kalbimiz kırık, gönlümüz hüzün dolu. Sevgi ve hoşgörünün yaşatıldığı bayramlar, gözleri kör olmuş dünyaya insanlık değerlerinin hatırlatması için bir fırsata dönüşür inşallah. Zulme karşı sağır, kör, dilsiz oyunu oynayan tüm dünya da eninde sonunda aynı akıbeti yaşayacaktır. Bu hakkı ellerinden zorla alınan Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz gibi tüm mazlum coğrafyaların, bayramlarını eskisi gibi mutlu geçirmelerini yüce Allah’tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Büyükakın, bayramda kırgınlıkların unutulması ve küskünlüklerin sonlandırılmasını temenni ederek, şunları kaydetti:

        "Bayramımızı kutlarken, toplumsal sorumluluklarımızı da unutmayalım. Kurban ibadetimizi yerine getirirken, hijyen kurallarına dikkat edelim, çevremizi temiz tutalım. Unutmayalım ki; temiz bir çevre, sağlıklı bir gelecek demektir. Kurban, Allah'a yakınlaşmak ve rızasını kazanmak amacıyla yapılan bir ibadettir. Bu doğrultuda ihtiyaç sahiplerini, büyüklerimizi unutmayalım. Bayramların en güzel elbiseleri olan sevgi ve hoşgörünün dünyaya hakim olması, Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine ve insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisiyle, bayramınız kutlu, sofralarınız bereketli, gönülleriniz huzurlu olsun."

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