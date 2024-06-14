Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'den Kurban Bayramı mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükgöz, mesajında, hemşehrilerinin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, tüm vatandaşları bayram namazının ardından 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda düzenlenecek bayramlaşmaya davet etti.

Kurban Bayramı'nın paylaşma ve yardımlaşmanın en güzel araçlarından biri olduğunu belirten Büyükgöz, "Kurban Bayramı, hikayesi ve anlamıyla yüreklerimizi evlat sevgisiyle dolduran, genç, yaşlı, zengin, fakir herkesi yakınlaştıran, bambaşka bir ibadet, bambaşka bir gelenektir." ifadelerini kullandı.