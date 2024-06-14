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        Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'den Kurban Bayramı mesajı

        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:33 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:33
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        Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'den Kurban Bayramı mesajı
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        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Büyükgöz, mesajında, hemşehrilerinin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, tüm vatandaşları bayram namazının ardından 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda düzenlenecek bayramlaşmaya davet etti.

        Kurban Bayramı'nın paylaşma ve yardımlaşmanın en güzel araçlarından biri olduğunu belirten Büyükgöz, "Kurban Bayramı, hikayesi ve anlamıyla yüreklerimizi evlat sevgisiyle dolduran, genç, yaşlı, zengin, fakir herkesi yakınlaştıran, bambaşka bir ibadet, bambaşka bir gelenektir." ifadelerini kullandı.

        Büyükgöz, bayramların en sevinçli günler olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle, ailenizle, yakınlarınızla, komşularınızla dostluk, kardeşlik ve barış içerisinde idrak etmenizi temenni ediyorum. Bayramın, şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Daha nice bayramlarda bir arada olmak dileğiyle, Kurban Bayramımız mübarek olsun. Allah kestiğiniz kurbanları kabul etsin."

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