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        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Babalar Günü mesajı

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:52 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:52
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        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Babalar Günü mesajı
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yavuz, mesajında, babaların zor günlerinde çocuklarının elini tutan, sevgi ve güvenin öğrenildiği ilk kaynak olduğunu belirtti.

        Babaların, çocuklar için hayatlarının en önemli aktörü olduğuna işaret eden Yavuz, "Ailenin temel direği, güvenin, sevgi, saygı ve otoritenin sembolü babalar, bir çınar ağacı gibi gölgesinde huzur bulduğumuz vazgeçilmez bir değerdir." ifadelerini kullandı.

        Yavuz, sadece varlıklarıyla bile güç katabilen babaların tek isteğinin, çocuklarına iyi bir gelecek hazırlayabilmek ve başarılarıyla gururlanmak olduğunu vurguladı.

        Babaların, çocuklarını vatanına ve milletine faydalı olduklarını görebilmeyi arzu ettiğini bildiren Yavuz, şunları kaydetti:

        "Bunun için varlık sebebimiz olan ve üzerimizde sonsuz hakkı bulunan babalarımızın rızasını kazanmak, onların dualarını almak, onlara karşı vefalı olmak her evladın birinci vazifesidir. Sabırlarıyla, sevgileriyle ve emekleriyle bizlere öğrettikleri her şey için minnettar olduğumuz babalarımızın hakkını ödeyemeyiz. Ancak, yaptığımız faydalı ve güzel işlerle onların gönüllerini hoş tutabilir, hayır dualarını alabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta ülkemizin birlik ve beraberliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kıymetli babaları olmak üzere, tüm babaların Babalar Günü'nü kutlar, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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