Kocaeli Valisi Yavuz'dan Babalar Günü mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, babaların zor günlerinde çocuklarının elini tutan, sevgi ve güvenin öğrenildiği ilk kaynak olduğunu belirtti.

Babaların, çocuklar için hayatlarının en önemli aktörü olduğuna işaret eden Yavuz, "Ailenin temel direği, güvenin, sevgi, saygı ve otoritenin sembolü babalar, bir çınar ağacı gibi gölgesinde huzur bulduğumuz vazgeçilmez bir değerdir." ifadelerini kullandı.

Yavuz, sadece varlıklarıyla bile güç katabilen babaların tek isteğinin, çocuklarına iyi bir gelecek hazırlayabilmek ve başarılarıyla gururlanmak olduğunu vurguladı.