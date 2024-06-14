Kocaeli'nin Kandıra sahilinde denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçede bulunan tüm plajlarda yarın denize girmek yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.