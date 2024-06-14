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        Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan iş adamı ağır yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iş adamı ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 18:14 Güncelleme: 14.06.2024 - 18:14
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        Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan iş adamı ağır yaralandı
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        Kocaeli’nin İzmit ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iş adamı ağır yaralandı.

        Seyahat firması sahibi Cemal K, Alikahya Fatih Mahallesi’ndeki iş yerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        Ağır yaralanan Cemal K, çalışanları tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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