Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan iş adamı ağır yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iş adamı ağır yaralandı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iş adamı ağır yaralandı.
Seyahat firması sahibi Cemal K, Alikahya Fatih Mahallesi’ndeki iş yerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Cemal K, çalışanları tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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