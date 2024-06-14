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        Kocaeli'de bayram tatili süresince trafik tedbirleri üst seviyede olacak

        Kocaeli'de hız kaynaklı kazaların önlenmesine yönelik Kurban Bayramı tatili süresince kentteki Elektronik Denetleme Sistemleri'nin (EDS) tamamı açık olacak ve 20 radarla hız kontrolü yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 18:23 Güncelleme: 14.06.2024 - 18:23
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        Kocaeli'de bayram tatili süresince trafik tedbirleri üst seviyede olacak
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        Kocaeli'de hız kaynaklı kazaların önlenmesine yönelik Kurban Bayramı tatili süresince kentteki Elektronik Denetleme Sistemleri'nin (EDS) tamamı açık olacak ve 20 radarla hız kontrolü yapılacak.

        Valilikte Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Vali Yavuz, ildeki üst düzey bürokratlar ve valilik personeliyle bayramlaştı.

        Programın ardından Vali Yavuz, gazetecilere, Kurban Bayramı dolayısıyla İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda birçok tedbirin alındığını söyledi.

        Önceki günden itibaren yoğun ekip görevlendirmesi yapıldığını belirten Yavuz, trafik kazalarının önüne geçilmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi için emniyet ve jandarma birimlerinin ana arterler ve şehir geçişlerinde konumlandırıldığını ifade etti.

        Yavuz, bayram süresince 2 bin 999 ekip, 299 araç ile 5 bin 310 personelin görev yapacağı bilgisini vererek, "Özellikle EDS'lerimiz açık olacak, hız kaynaklı trafik kazalarını azaltmak istiyoruz. Diğer taraftan da özellikle 20 radarla hız kontrolleri yapılacak, aşırı hız kaynaklı kazaları da önlemeye çalışacağız." diye konuştu.

        - "Çeşitli araçlar için kısıtlamalar getirdik"

        Bayram trafiğin bugün ve yarın artacağını değerlendirerek çeşitli araçlar için kısıtlamalar getirdiklerini belirten Yavuz, şöyle devam etti:

        "Kamyon, çekici, tanker gibi araçların özellikle ana arterlere çıkmaması yönünde kısıtlama kararı aldık. Bu sabah başladık ve ayın 16'sı saat 05.00 itibarıyla sonlandırmayı planlıyoruz. Ancak buna ilişkin de istisnalar getirdik. Yaş sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, bozulabilir gıdalar, canlı kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, süreli yayın, kurbanlık, akaryakıt gibi malzemeleri taşıyanların tali arterleri kullanması koşuluyla izin verilecek. Zorunlu durumlarda ise yine ana arterleri bu araçlar kullanabilecektir. Koyduğumuz kurallara riayet edilmesini rica ediyoruz."

        Vali Yavuz, bütün bu tedbirleri vatandaşların sevdikleriyle buluşabilmesi için aldıklarını vurgulayarak, "Gerek EDS gerek diğer trafik tedbirlerimizi vatandaşlarımızı huzursuz etmek için değil, tam aksine bayram bayram olsun diye yapıyoruz. Bayram kavuşma günleridir. Hüzün günleri ve ayrılık günleri olmasın diye bu tedbirleri alıyoruz. İnanıyoruz ki vatandaşlarımız bu aldığımız tedbirlere riayet etme konusunda daha dikkatli ve duyarlı olacaklar." dedi.

        Bayram sevincinden istifade etmeleri için ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına 22 milyon lira yatırıldığını dile getiren Yavuz, tüm vatandaşların kazasız, belasız, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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