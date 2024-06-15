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        Pekin'den yola çıkan klasik otomobiller Kocaeli'ye ulaştı

        Pekin-Paris Klasik Otomobil Rallisi'ne katılan 1976 öncesi üretilen 70 klasik otomobil, Kocaeli'ye geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 16:26 Güncelleme: 15.06.2024 - 16:26
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        Pekin'den yola çıkan klasik otomobiller Kocaeli'ye ulaştı
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        Pekin-Paris Klasik Otomobil Rallisi'ne katılan 1976 öncesi üretilen 70 klasik otomobil, Kocaeli'ye geldi.

        Farklı markalardaki klasik araçlar, Körfez Yarış Pisti'nde otomobil tutkunları tarafından karşılandı. Pistte tur atan klasik araçlar, daha sonra rotalarına devam etti.

        Pekin'den 18 Mayıs'ta yola çıkan konvoy, Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ı geçtikten sonra 12 Haziran'da Türkiye'ye giriş yaptı.

        Konvoyun Türkiye'den sonra Yunanistan, San Marino ve İtalya'yı geçip, yarışın 37'inci gününde Fransa'nın başkenti Paris'e ulaşması bekleniyor.

        Toplam 14 bin 500 kilometrelik rallide, Türkiye adına Yaman Besen 1949 model Desoto Coupe ile Alican Eriç 1973 model Anadol STC araçlarıyla yer alıyor.

        - "Amacımız Paris'i görmek"

        Yaman Besen, AA muhabirine, yaklaşık 1 ay önce Pekin'den yola çıktıklarını, kazasız belasız Türkiye'ye ulaştıklarını söyledi.

        Yarışa 1949 model Desoto'yla katıldıklarını belirten Besen, "Araç tamamen orijinal, üzerinde hiç modifikasyon yok." dedi.

        Besen, amaçlarının Paris'i görmek olduğunu dile getirerek, "Çin'de bir kez yan yattık. Biraz sürüklendik, sonra düzeldik. Başka bir sıkıntı yok. Mekanik olarak da bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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