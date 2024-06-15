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        Kocaeli'de denizde kaybolan kişi aranıyor

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 19:01 Güncelleme: 15.06.2024 - 19:01
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        Kocaeli'de denizde kaybolan kişi aranıyor
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava nedeniyle denize girmenin yasaklandığı Seyrek Mahallesi Palamar mevkisinde denize girdiği belirtilen 2 kişinin suda çırpındığını görenler, jandarmaya haber verdi.

        Çevredekilerin yardımıyla ismi öğrenilemeyen 2 kişiden biri sudan çıkarıldı.

        Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), jandarma ile Sahil Güvenlik ekipleri, diğer kişinin bulunması için çalışma başlattı.

        Suda bot ve jetskiyle arama yapan ekipler, kıyıdan deniz yüzeyini tarayarak arama çalışması gerçekleştiriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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