Kocaeli'nin Kandıra sahilinde yarın denize girilemeyecek

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Saygıdeğer vatandaşlarımız olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle pazar günü (16.06.2024) Kandıra İlçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.