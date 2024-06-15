GÜNCELLEME - Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri öldü

Kalp masajı yapılan Mehmet Y, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Amatör balıkçıların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Dalgaların Mehmet Y'yi de denize düşürmesi üzerine, Ömer Y. babasını ve kardeşini kurtarmak için denize atladı.

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