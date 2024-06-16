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        Çölyak hastalığına dikkati çekmek için Kocaeli'den Ankara'ya pedal basacaklar

        Kocaeli'de 16 bisikletli, çölyak hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak için Ankara'ya gidecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 11:54 Güncelleme: 16.06.2024 - 11:54
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        Çölyak hastalığına dikkati çekmek için Kocaeli'den Ankara'ya pedal basacaklar
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        Kocaeli'de 16 bisikletli, çölyak hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak için Ankara'ya gidecek.

        Kocaeli Çölyak ve Pku Yaşam Derneği ile Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Spor Kulübü (KOBİDOS) işbirliğiyle düzenlenen "4. Glutensiz Yaşam Turu", 24-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi tarafından desteklenen projede, gönüllü 16 bisikletli farkındalık yaratmak için Kocaeli-Bilecik-Eskişehir-Ankara rotasında pedal basarak, rota üzerindeki çölyak dernekleriyle etkinlikler yapacak.

        Çölyak ve Pku rahatsızlığı olan 0-18 yaş aralığındaki çocuklara, içinde glutensiz ürünlerin bulunduğu 400 koli dağıtılacak.

        Etkinlik, 28 Haziran Cuma günü Anıtkabir ziyaretiyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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