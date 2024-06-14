Kocaeli'de iş adamının silahla yaralanmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iş adamının silahla ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alikahya Fatih Mahallesi’nde seyahat firması sahibi Cemal K'nin önceki gün silahla vurularak ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan F.K. ile ona yardım eden Z.K, Y.K. ve M.S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.K. ile Y.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Z.K. ve M.S.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alikahya Fatih Mahallesi’ndeki seyahat firması sahibi Cemal K, 14 Haziran'da silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanan iş adamı çalışanları tarafından yakındaki özel hastaneye kaldırılmıştı.