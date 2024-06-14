Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de iş adamının silahla yaralanmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş adamının silahla ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 18:14 Güncelleme: 14.06.2024 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de iş adamının silahla yaralanmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iş adamının silahla ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Alikahya Fatih Mahallesi’nde seyahat firması sahibi Cemal K'nin önceki gün silahla vurularak ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan F.K. ile ona yardım eden Z.K, Y.K. ve M.S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.K. ile Y.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Z.K. ve M.S.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Alikahya Fatih Mahallesi’ndeki seyahat firması sahibi Cemal K, 14 Haziran'da silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanan iş adamı çalışanları tarafından yakındaki özel hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Deniz köpük köpük oldu
        Deniz köpük köpük oldu
        Polisin 'gazete' sorusu Zeynep'in ölümünü aydınlattı!
        Polisin 'gazete' sorusu Zeynep'in ölümünü aydınlattı!
        Hollanda 1-0'dan döndü!
        Hollanda 1-0'dan döndü!
        Arazöz devrildi, operatör hayatını kaybetti
        Arazöz devrildi, operatör hayatını kaybetti
        Fotoğraf çekinirken facianın kıyısından döndü
        Fotoğraf çekinirken facianın kıyısından döndü
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Deli değil, o bir dahi"
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Zaniolo için yeni teklif!
        Zaniolo için yeni teklif!
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Real Madrid iddiası
        Real Madrid iddiası
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?

        Benzer Haberler

        Bebek arabası hırsızlığı kamerada
        Bebek arabası hırsızlığı kamerada
        Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak ve Düzce'de "acemi kasaplar" soluğu hasta...
        Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak ve Düzce'de "acemi kasaplar" soluğu hasta...
        Çölyak hastalığına dikkati çekmek için Kocaeli'den Ankara'ya pedal basacakl...
        Çölyak hastalığına dikkati çekmek için Kocaeli'den Ankara'ya pedal basacakl...
        Osmangazi Köprüsü'nde ulaşım normale döndü
        Osmangazi Köprüsü'nde ulaşım normale döndü
        Fotoğraf çekilmek isterken kayalıklardan düştü: Baba öldü; çocuklarının ted...
        Fotoğraf çekilmek isterken kayalıklardan düştü: Baba öldü; çocuklarının ted...
        Kocaeli'nin Kandıra sahilinde yarın denize girilemeyecek
        Kocaeli'nin Kandıra sahilinde yarın denize girilemeyecek