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        Kocaeli'de denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 10:41 Güncelleme: 17.06.2024 - 10:41
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        Kocaeli'de denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu.

        Seyrek Mahallesi mevkisinde önceki gün arkadaşıyla denize girdikten sonra gözden kaybolan Muharrem Elitaş'ın (24) bulunması için Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları, jandarma, deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ve helikopterinin katılımıyla arama çalışması yürütüldü.

        Sahil Güvenlik ekipleri Elitaş'ın cansız bedenine ulaştı. Cenaze sudan çıkarılarak Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava nedeniyle denize girmenin yasaklandığı Seyrek Mahallesi Palamar mevkisinde 15 Haziran'da arkadaşıyla suya giren Elitaş, bir süre sonra gözden kaybolmuş, arkadaşı ise çevredekilerin yardımıyla kurtarılıp Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Elitaş'ın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

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