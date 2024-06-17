Bayramın ikinci günü İstanbul'dan yola çıkanlar, Kocaeli'de yoğunluk oluşturdu

Hasarlı kazalar nedeniyle de bazı kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Araçların İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı konumundaki kentten geçişi sırasında Ankara istikameti Gültepe ve Bekirdere viyadükleri ile Korutepe Tünelleri bölgelerinde yoğun araç trafiği oluşuyor.

Kurban Bayramı tatili için ikinci gün yola çıkmayı tercih eden sürücüler nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşanıyor.

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