Kocaeli'de hizmet verecek sakatathanenin temeli atıldı
Kocaeli'de hayvanların kelle, ayak, işkembe ve bağırsaklarının işlenebileceği sakatathane tesisinin temeli atıldı.
Kocaeli'de hayvanların kelle, ayak, işkembe ve bağırsaklarının işlenebileceği sakatathane tesisinin temeli atıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kurulacak tesis, İzmit ilçesi Solaklar yolu mevkisindeki mezbahanenin alt kısmında yer alacak. Temel betonu atılan Sakatathane Hizmet Tesisi, 672 metrekarelik alanda kurulacak.
İç organ, kelle, ayak, işkembe, bağırsak işlenmesi planlanana tesiste, mal kabul, işleme, paketleme ve muhafaza için soğuk odalar yer alacak.
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