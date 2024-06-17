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        "Hayalet misina"ya dolanan ıstakozu profesyonel dalgıç kurtardı

        TAHİR TURAN EROĞLU - İstanbul Boğazı'na dalış yapan profesyonel dalgıç Hakan Kabasakal, olta balıkçılarının atığı misinalara dolanan ıstakozu kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 11:42 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:42
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        "Hayalet misina"ya dolanan ıstakozu profesyonel dalgıç kurtardı
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        TAHİR TURAN EROĞLU - İstanbul Boğazı'na dalış yapan profesyonel dalgıç Hakan Kabasakal, olta balıkçılarının atığı misinalara dolanan ıstakozu kurtardı.

        Dipten olta kurşunlarını toplamak amacıyla İstanbul Boğazı'na dalış gerçekleştiren su ürünleri yüksek mühendisi ve profesyonel dalgıçlık Kabasakal, 13 Haziran'daki dalışında 17 metre derinlikte "hayalet misinalar"a dolanan ıstakoz yavrusuna rastladı.

        Aksiyon kamerasını zemine sabitleyen Kabasakal, bıçağıyla misinaları keserek "kovukların zırhlı bekçisi" ıstakozu esaretten kurtardığı anı kayıt altına aldı.

        Kabasakal, AA muhabirine, İstanbul Boğazı'nın çeşitli noktalarında her gün dalış gerçekleştirdiğini belirterek, sık sık hayalet misinalara dolanmış, av araçlarına takılmış canlılara rastladığını söyledi.

        Daha önce çeşitli balıkları kurtardığını dile getiren Kabasakal, yaklaşık 3 yıl önce de 25 metrede misinalara dolanmış ölü karabatak bulduğunu belirtti.

        Kabasakal, hayalet misinaların ekolojik tehlike olduğuna dikkati çekerek, İstanbul Boğazı'nın dibinde geniş yumuşak zemin alanlarının bulunduğunu ancak kıyıda taşlık ve kayalık başladığını, bir de "kepezlik" dedikleri insan eliyle oluşturulmuş sert zemin yapısının bulunduğunu kaydetti.

        Geçmişte deniz yollarının şehir hatları vapurlarının kömürle çalıştığını ve bunlardan dökülen cürufun zeminle birleşip donduğunu anlatan Kabasakal, bu alanların oltaları kesen, kopartan keskin sert zemin yapısı oluşturduğu için deniz canlılarının da sık sık bu oltalara takıldığından bahsetti.

        - "Örümcek ağı gibi temizle temizle bitmiyor"

        Kabasakal, deniz tabanının örümcek ağı gibi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Temizle temizle bitmiyor. Zamanla hayvanların yuvalarının üzerini kapatıyor. Yer değiştirmeye kalktığı zaman birine takılması yeter. Bu hayvanın da kıskacı, sekiz bacağı var. Yani biri takılmazsa öbürü takılacak. Takılıyor, kalıyor. Durum bu. Ben de gördükçe kurtarıyorum ve tabii her daldığımda elimden geldiğince hayalet misinaları temizlemeye çalışıyorum. Tek kıskacı kalmış, muhtemelen kendini kurtarmaya çalışırken zavallının kopmuştur. Kurtardığım yerden ayırmaya çalıştım ama alıştığı bir yuvaysa illaki geri dönmüştür."

        Hakan Kabasakal, yaklaşık bir yıl önce de yuvasının ağzını örümcek ağı gibi kaplayan misinalara takılmış ıstakozu kurtardığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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