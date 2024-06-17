Kocaeli'de boşanma aşamasındaki karısı ile akrabasını silahla yaralayan zanlı yakalandı

Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alaattin K, burada yapılan müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli, Nurcan B'nin boşanma aşamasındaki kocası Mehmet Salih B. (45), polis ekipleri tarafından arandığı sırada eşinin akrabası Alaattin K'yi de Dereli Sokak'taki evinin önünde tabancayla ateş ederek yaraladı.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ercan Sokak'taki bir apartmanın 3. katından silah sesleri duyan komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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