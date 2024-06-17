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        Kocaeli'de boşanma aşamasındaki karısı ile akrabasını silahla yaralayan zanlı yakalandı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boşanma aşamasındaki karısı ile akrabasını tabancayla vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 15:35 Güncelleme: 17.06.2024 - 15:39
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        Kocaeli'de boşanma aşamasındaki karısı ile akrabasını silahla yaralayan zanlı yakalandı
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boşanma aşamasındaki karısı ile akrabasını tabancayla vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ercan Sokak'taki bir apartmanın 3. katından silah sesleri duyan komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Bölgeye gelen ekipler, Nurcan B'yi (33) bıçak ve tabancayla yaralanmış halde buldu.

        Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan şüpheli, Nurcan B'nin boşanma aşamasındaki kocası Mehmet Salih B. (45), polis ekipleri tarafından arandığı sırada eşinin akrabası Alaattin K'yi de Dereli Sokak'taki evinin önünde tabancayla ateş ederek yaraladı.

        Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alaattin K, burada yapılan müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kınalı Sokak'ta karısının akrabalarına ait eve de ateş açan zanlı, polis ekiplerince Cemal Yılmaz Sokak'ta yakalandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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