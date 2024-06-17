Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 39. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı

        Kocaeli'de 39. Geleneksel Kent Bayramlaşması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 17:03 Güncelleme: 17.06.2024 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 39. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de 39. Geleneksel Kent Bayramlaşması gerçekleştirildi.

        Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyince Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Seddar Yavuz, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti, sağlık, sıhhat, huzurla nice bayramlara ulaşmayı diledi.

        Yavuz, Kocaeli'nin, üretimi, sanayisi, bilim ve teknolojideki gelişmişliğinin yanı sıra sosyal bütünleşme ve uyumu en güzel yansıtan şehirlerden birisi olduğunu belirterek, "Bu mübarek günlerin, zulüm altında inleyen tüm kardeşlerimize inşallah kurtuluş günleri olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise başta Gazze olmak üzere dünyanın mazlum coğrafyalarında zulüm altındaki halkların huzur, mutluluk, kardeşlik, barış ve adalet içinde nice bayramlar görmesini temenni etti.

        Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz da herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Konuşmaların ardından Vali Yavuz ve beraberindekiler, programa katılan vatandaşlarla bayramlaştı.

        Bayramlaşmaya, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysal Tipioğlu ve Cemil Yaman, CHP Milletvekilleri Mühip Kanko, Nail Çiler ve Harun Özgür Yıldızlı, Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, ilçe belediye başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de şehrin yakınında yangın!
        İzmir'de şehrin yakınında yangın!
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Fransa'da aşırı sağ protestosu
        Fransa'da aşırı sağ protestosu
        Otomobilden emekleyerek çıkmıştı! Kaybolan yaralı konuştu!
        Otomobilden emekleyerek çıkmıştı! Kaybolan yaralı konuştu!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Ünlü çiftin keyif saati
        Ünlü çiftin keyif saati
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Chamberlain’e talip var
        Chamberlain’e talip var
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Sahillerde vergi denetimi
        Sahillerde vergi denetimi
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        Mourinho'nun prensleri!
        Mourinho'nun prensleri!
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de boşanma aşamasındaki karısı ile akrabasını silahla yaralayan zan...
        Kocaeli'de boşanma aşamasındaki karısı ile akrabasını silahla yaralayan zan...
        Önce eşini bıçak ve silahla yaraladı ardından da akrabasını vurup, camide p...
        Önce eşini bıçak ve silahla yaraladı ardından da akrabasını vurup, camide p...
        "Hayalet misina"ya dolanan ıstakozu profesyonel dalgıç kurtardı
        "Hayalet misina"ya dolanan ıstakozu profesyonel dalgıç kurtardı
        Kocaeli'de hizmet verecek sakatathanenin temeli atıldı
        Kocaeli'de hizmet verecek sakatathanenin temeli atıldı
        Yasağa rağmen girdiği denizde kayboldu; cansız bedeni bulundu
        Yasağa rağmen girdiği denizde kayboldu; cansız bedeni bulundu
        Bayramın ikinci günü İstanbul'dan yola çıkanlar, Kocaeli'de yoğunluk oluştu...
        Bayramın ikinci günü İstanbul'dan yola çıkanlar, Kocaeli'de yoğunluk oluştu...