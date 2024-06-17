Kocaeli'de 39. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı

Kocaeli'de 39. Geleneksel Kent Bayramlaşması gerçekleştirildi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyince Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Seddar Yavuz, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti, sağlık, sıhhat, huzurla nice bayramlara ulaşmayı diledi.

Yavuz, Kocaeli'nin, üretimi, sanayisi, bilim ve teknolojideki gelişmişliğinin yanı sıra sosyal bütünleşme ve uyumu en güzel yansıtan şehirlerden birisi olduğunu belirterek, "Bu mübarek günlerin, zulüm altında inleyen tüm kardeşlerimize inşallah kurtuluş günleri olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.