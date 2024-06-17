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        Kocaeli'de boşanma aşamasındaki karısı ile akrabasını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boşanma aşamasındaki karısı ile akrabasını tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 15:35 Güncelleme: 17.06.2024 - 15:35
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        Kocaeli'de boşanma aşamasındaki karısı ile akrabasını silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boşanma aşamasındaki karısı ile akrabasını tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde dün eşi Nurcan B. (33) ile eşinin akrabası Alaattin K'yi silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Mehmet Salih B'nin (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

        Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ercan Sokak'ta dün Mehmet Salih B. boşanma aşamasındaki eşi Nurcan B'yi bıçak ve tabancayla eşinin akrabası Alaattin K'yi de Dereli Sokak'taki evinin önünde tabancayla ateş ederek yaralamıştı.

        Kınalı Sokak'ta karısının akrabalarına ait eve de ateş açan zanlı, polis ekiplerince Cemal Yılmaz Sokak'ta yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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