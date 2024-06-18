Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de Türkiye-Gürcistan maçı meydana kurulan dev ekrandan izlendi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda oynanan Türkiye ile Gürcistan karşılaşmasını meydana kurulan ekrandan seyretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 21:55 Güncelleme: 18.06.2024 - 21:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de Türkiye-Gürcistan maçı meydana kurulan dev ekrandan izlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu’nda oynanan Türkiye ile Gürcistan karşılaşmasını meydana kurulan ekrandan seyretti.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Kent Meydanı'na dev ekran kuruldu. Belediye görevlileri tarafından karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

        Alanı dolduran taraftarlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

        Vatandaşlar karşılaşmanın 3-1 kazanılmasıyla büyük sevinç yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gürcistan'ı 3 golle devirdik!
        Gürcistan'ı 3 golle devirdik!
        Arda Güler golü attı, tarihe geçti!
        Arda Güler golü attı, tarihe geçti!
        "Tur kapısı aralandı!"
        "Tur kapısı aralandı!"
        Eylem Tok duruşması ertelendi
        Eylem Tok duruşması ertelendi
        Niğde'de silahlı kavga: 9 yaralı
        Niğde'de silahlı kavga: 9 yaralı
        Dortmund'da KIRMIZI duvar!
        Dortmund'da KIRMIZI duvar!
        "39 milyon ton enkaza yol açtı"
        "39 milyon ton enkaza yol açtı"
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğe açıldı
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğe açıldı
        Özbek ve Buruk'a sert sözler!
        Özbek ve Buruk'a sert sözler!
        Dortmund'u kırmızı beyaza boyadık!
        Dortmund'u kırmızı beyaza boyadık!
        4 çocuk babasıydı! Kavurma eti öldürdü!
        4 çocuk babasıydı! Kavurma eti öldürdü!
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
        Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
        Eşini ve akrabasını vurup, ev kurşunladıktan sonra teslim olan şüpheli tutu...
        Eşini ve akrabasını vurup, ev kurşunladıktan sonra teslim olan şüpheli tutu...
        Kocaeli'de 39. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı
        Kocaeli'de 39. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı
        Kocaeli'de boşanma aşamasındaki karısı ile akrabasını silahla yaralayan zan...
        Kocaeli'de boşanma aşamasındaki karısı ile akrabasını silahla yaralayan zan...
        Kocaeli'de boşanma aşamasındaki karısı ile akrabasını silahla yaralayan zan...
        Kocaeli'de boşanma aşamasındaki karısı ile akrabasını silahla yaralayan zan...
        Önce eşini bıçak ve silahla yaraladı ardından da akrabasını vurup, camide p...
        Önce eşini bıçak ve silahla yaraladı ardından da akrabasını vurup, camide p...