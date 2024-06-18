Kocaeli'de Türkiye-Gürcistan maçı meydana kurulan dev ekrandan izlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Kent Meydanı'na dev ekran kuruldu. Belediye görevlileri tarafından karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

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