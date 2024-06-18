Kocaelispor, sağ bek Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı

Kocaelispor Başkanı Recep Durul sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli Kocaelispor ailesi, taraftarlarımıza ilk transfer müjdesini verebiliriz. Konyaspor’dan sağ bek Ahmet Oğuz’la 2 yıllık anlaşma yapılmıştır. Camiamıza hayırlı olsun. Diğer biten transferleri sırasıyla açıklayacağız." ifadelerine yer verdi.

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