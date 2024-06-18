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        Kocaelispor, sağ bek Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 31 yaşındaki savunma oyuncusu Ahmet Oğuz'u renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 22:04 Güncelleme: 18.06.2024 - 22:04
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        Kocaelispor, sağ bek Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 31 yaşındaki savunma oyuncusu Ahmet Oğuz'u renklerine bağladı.

        Kocaelispor Başkanı Recep Durul sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli Kocaelispor ailesi, taraftarlarımıza ilk transfer müjdesini verebiliriz. Konyaspor’dan sağ bek Ahmet Oğuz’la 2 yıllık anlaşma yapılmıştır. Camiamıza hayırlı olsun. Diğer biten transferleri sırasıyla açıklayacağız." ifadelerine yer verdi.

        Son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen tecrübeli sağ bek, sözleşmesinin bitmesi üzerine yeşil-beyazlı ekipten ayrılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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