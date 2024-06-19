16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, 21-23 Haziran'da yapılacak

14 farklı boyda güçlerini ve tekniklerini er meydanında sergileyecek güreşçilerin yanı sıra başpehlivanlar da ter dökecek.

Türkiye'nin dört bir yanından güreşseverler de Kocaeli'ye gelerek mücadeleleri izleme imkanı bulacak.

Organizasyon, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen ve 6 ayaktan oluşan Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabını oluşturacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şampiyon güreşçi Bülent Gürbüz adına düzenlenen etkinliğe, 1700'ün üzerinde güreşçi katılacak.

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