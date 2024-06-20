Kocaeli'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
4 Temmuz Mahallesi'nde Ö.A. (18) ile B.V. (18) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.V. bıçakla Ö.A'yı bacağından yaraladı.
Ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şüpheli B.V. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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