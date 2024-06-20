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        Kocaeli'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 08:59 Güncelleme: 20.06.2024 - 09:00
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        Kocaeli'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        4 Temmuz Mahallesi'nde Ö.A. (18) ile B.V. (18) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.V. bıçakla Ö.A'yı bacağından yaraladı.

        Ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Şüpheli B.V. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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