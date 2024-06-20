ENHANCER Animasyon Hackathonu, Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezince (ICMPD) 30 Haziran'da düzenlenecek ENHANCER Animasyon Hackathonu'nda, 15 bin avro değerinde hediye çeki dağıtılacak.

ICMPD Türkiye Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği'nin finanse ettiği, ICMPD tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonuyla yürütülen "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi" kapsamında Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilecek etkinlik, animasyon alanına ilgi duyan gençler için yeni fırsatların kapılarını aralayacak.