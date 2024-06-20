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        Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 14:59 Güncelleme: 20.06.2024 - 14:59
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        Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Bayramoğlu Mahallesi'ndeki plajda Mehmet Hüseyin B'nin suda çırpındığını gören vatandaşlar, yardım için denize girdi.

        Sudan çıkarılan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı.

        Mehmet Hüseyin B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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