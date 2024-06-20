Kocaelispor, orta saha oyuncusu Pedrinho'yu kadrosuna kattı

Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Pedro Filipe Barbosa Moreira arasında ön protokol imzalanmıştır. Futbolcumuz, sağlık kontrollerinden geçmek ve akabinde 1 Temmuz'da başlamak üzere 2 yıllık sözleşme imzalamak için şehrimize gelecektir. Hoş geldin Pedrinho." ifadelerine yer verildi.

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