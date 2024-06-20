Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor, orta saha oyuncusu Pedrinho'yu kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Portekizli Pedrinho'yu renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 17:37 Güncelleme: 20.06.2024 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor, orta saha oyuncusu Pedrinho'yu kadrosuna kattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Portekizli Pedrinho'yu renklerine bağladı.

        Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Pedro Filipe Barbosa Moreira arasında ön protokol imzalanmıştır. Futbolcumuz, sağlık kontrollerinden geçmek ve akabinde 1 Temmuz'da başlamak üzere 2 yıllık sözleşme imzalamak için şehrimize gelecektir. Hoş geldin Pedrinho." ifadelerine yer verildi.

        Son olarak MKE Ankaragücü'nde forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 39 maçta takımına 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Elazığ, Adana, Balıkesir ve Çanakkale'de orman yangını
        Elazığ, Adana, Balıkesir ve Çanakkale'de orman yangını
        Otomobille üzerinden geçti! Ölen de ezen de kadın ve alkollüydü! Bu nasıl kaza?
        Otomobille üzerinden geçti! Ölen de ezen de kadın ve alkollüydü! Bu nasıl kaza?
        Mardin’de şoke eden olay! "Beni siz delirttiniz!"
        Mardin’de şoke eden olay! "Beni siz delirttiniz!"
        Tatil bitmeden dönüşe geçtiler!
        Tatil bitmeden dönüşe geçtiler!
        Demet'ten güneş uyarısı
        Demet'ten güneş uyarısı
        Doğum gününde kalp krizi geçirdi
        Doğum gününde kalp krizi geçirdi
        Putin Vietnam'da: Kritik ziyaret
        Putin Vietnam'da: Kritik ziyaret
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yeni reform paketinde neler var?
        Saldırı açıklaması
        Saldırı açıklaması
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı
        Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı
        Denizde ayağı burkulunca boğulma tehlikesi geçirdi
        Denizde ayağı burkulunca boğulma tehlikesi geçirdi
        ENHANCER Animasyon Hackathonu, Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek
        ENHANCER Animasyon Hackathonu, Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek
        Kocaeli'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        Kocaeli'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        Kocaeli'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
        Kocaeli'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
        16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, 21-23 Haziran'da yapılacak
        16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, 21-23 Haziran'da yapılacak