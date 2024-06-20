Kocaeli'de bazı plajlarda yarın denize girmek yasaklandı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava koşulları sebebiyle yarın Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Uzunkum plajlarında denize girmek yasaklandı.

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