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        Kocaeli'de cipin kaldırımda çarptığı 2 yaya öldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cipin çarptığı kaldırımdaki 2 yaya öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 23:03 Güncelleme: 20.06.2024 - 23:03
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        Kocaeli'de cipin kaldırımda çarptığı 2 yaya öldü
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cipin çarptığı kaldırımdaki 2 yaya öldü.

        D-130 kara yolu Ömer Türkçakal Bulvarı'nda seyreden G.K. idaresindeki 41 GK 691 plakalı cip, S.A'nın kullandığı 41 ACR 774 plakalı otomobile çarpıp ardından kaldırımdaki Muhammet Ali K. (24) ile Ayberk E'ye (21) çarparak devrildi.

        Çarpmanın şiddetiyle yayalar yolun kenarında otoparka savruldu.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yayaların olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Cipin sürücüsü G.K. ekiplerce gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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