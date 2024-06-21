Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
H.Y'nin kullandığı 34 FFG 218 plakalı otomobil, D-605 kara yolu Çayırköy mevkisinde İ.U. yönetimindeki 41 SE 886 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki E.Y, C.Y. ve Y.Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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