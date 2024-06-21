Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'nin Kandıra sahilinde hafta sonu 2 plaj dışında denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz deniz şartları nedeniyle hafta sonu Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 18:08 Güncelleme: 21.06.2024 - 18:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'nin Kandıra sahilinde hafta sonu 2 plaj dışında denize girmek yasaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz deniz şartları nedeniyle hafta sonu Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, olumsuz deniz koşulları nedeniyle 22-23 Haziran'da Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

        Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba vahşetinden 7 ay sonra acı haber!
        Baba vahşetinden 7 ay sonra acı haber!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 11 ölü!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 11 ölü!
        Kanseri yenen emekli polise gaspçılar saldırdı!
        Kanseri yenen emekli polise gaspçılar saldırdı!
        Antalya'da vahşet: Denizde, kol, bacak ve başsız cansız beden bulundu
        Antalya'da vahşet: Denizde, kol, bacak ve başsız cansız beden bulundu
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        6 aylık bebeğine kafa attı! Canavar babaya gözaltı
        6 aylık bebeğine kafa attı! Canavar babaya gözaltı
        İki kardeş suda çırpınmaya başladı! Nefesler tutuldu... Büyük acı!
        İki kardeş suda çırpınmaya başladı! Nefesler tutuldu... Büyük acı!
        Tespihini almak isterken ölümün kıyısından döndü!
        Tespihini almak isterken ölümün kıyısından döndü!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Kavunun sağlığa olan 7 faydası!
        Kavunun sağlığa olan 7 faydası!
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Türksat 6A ABD'de
        Türksat 6A ABD'de
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Çeşme âşıkları
        Çeşme âşıkları
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"

        Benzer Haberler

        Babasının silahla vurduğu Nurseda, 7 ay sonra hayatını kaybetti
        Babasının silahla vurduğu Nurseda, 7 ay sonra hayatını kaybetti
        16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri başladı
        16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri başladı
        Kocaeli'de iki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
        Kocaeli'de iki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Cip önce otomobile, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı: 2 ölü
        Cip önce otomobile, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı: 2 ölü
        Kocaeli'de cipin kaldırımda çarptığı 2 yaya öldü
        Kocaeli'de cipin kaldırımda çarptığı 2 yaya öldü