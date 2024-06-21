Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit kesiminde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit kesiminde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Otoyolda İstanbul yönüne giden Ö.Ç'nin kullandığı 34 HJU 229 plakalı otomobil, İzmit doğu gişeleri mevkisinde aynı yönde seyreden B.E.Ş. idaresindeki 34 FOR 72 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve otoyol ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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