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        Gebze'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 21:03 Güncelleme: 21.06.2024 - 21:03
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        Gebze'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        D-100 kara yolunda İstanbul istikametine giden Neslihan D'nin kullandığı 41 FIZ 026 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan otomobil, 100 metre ilerledikten sonra durabildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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