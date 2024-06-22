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        Kocaeli'de evin bahçesine devrilen otomobildeki 2 kardeş yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin istinat duvarını aşarak evin bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 11:57 Güncelleme: 22.06.2024 - 11:57
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        Kocaeli'de evin bahçesine devrilen otomobildeki 2 kardeş yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin istinat duvarını aşarak evin bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Emre T. (45) yönetimindeki 06 BGF 837 plakalı otomobil, Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde kontrolden çıkarak istinat duvarını aşıp evin bahçesine devrildi.

        Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ve kardeşi Ahmet T. (40) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ters duran otomobili halat yardımıyla havaya kaldırarak Emre T'yi bulunduğu yerden çıkardı.

        Sağlık personelince Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emre T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Evin bahçesindeki otomobil, ekipler tarafından vinç yardımıyla kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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