Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 15:51 Güncelleme: 22.06.2024 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Süleyman T. idaresindeki 69 AT 887 plakalı hafif ticari araç, İstasyon Mahallesi köprülü kavşak mevkisinde Fatih A'nın kullandığı 34 LA 3551 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki Reyhan T, Şeymanur T. ve Selma T, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6 çocuk babasıydı! Balyozlu vahşet!
        6 çocuk babasıydı! Balyozlu vahşet!
        3 çocuk annesine 3 kurşun! Öldüren güven!
        3 çocuk annesine 3 kurşun! Öldüren güven!
        Dortmund yine kırmızı beyaz!
        Dortmund yine kırmızı beyaz!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        Yurt dışından gelen enişteye kanlı tuzak!
        Yurt dışından gelen enişteye kanlı tuzak!
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Kalp hastaları aşırı sıcakta sağlıklarını nasıl korumalı?
        Kalp hastaları aşırı sıcakta sağlıklarını nasıl korumalı?
        Galatasaray'da sağ bek operasyonu!
        Galatasaray'da sağ bek operasyonu!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        Eşine poz verdi
        Eşine poz verdi
        İstanbul'da yakalandı! Boyu: 1.5 metre! Evde timsah besliyor!
        İstanbul'da yakalandı! Boyu: 1.5 metre! Evde timsah besliyor!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak
        Orman yangınları 1 senede 5 kat arttı
        Orman yangınları 1 senede 5 kat arttı
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        Cevap yok gönderme var
        Cevap yok gönderme var
        Saldırılar nedeniyle aileler Refah'tan kaçıyor
        Saldırılar nedeniyle aileler Refah'tan kaçıyor
        Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilmeyecek
        Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilmeyecek

        Benzer Haberler

        16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri sürüyor
        16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri sürüyor
        Kocaeli'de evin bahçesine devrilen otomobildeki 2 kardeş yaralandı
        Kocaeli'de evin bahçesine devrilen otomobildeki 2 kardeş yaralandı
        MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Kocaeli'de başladı
        MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Kocaeli'de başladı
        Otomobil, 3 metre yükseklikten uçtu: 2 yaralı
        Otomobil, 3 metre yükseklikten uçtu: 2 yaralı
        Gebze'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Gebze'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı