Kocaeli'de darp şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni Kandıra yolunda akaryakıt istasyonu önünde B.K.İ'nin darbedilmesi üzerine çalışma yapıldı.

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