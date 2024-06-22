Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de darp şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı

        Kocaeli'de bir kişiyi darbettiği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 23:25 Güncelleme: 22.06.2024 - 23:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de darp şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de bir kişiyi darbettiği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni Kandıra yolunda akaryakıt istasyonu önünde B.K.İ'nin darbedilmesi üzerine çalışma yapıldı.

        Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.Ö, M.A.K, G.G. ve A.B.Ö, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

        Şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Milliler, Portekiz'e farklı yenildi!
        Milliler, Portekiz'e farklı yenildi!
        Milli Takım'da inanılmaz hata
        Milli Takım'da inanılmaz hata
        "İlk düşman hoca oluyor!"
        "İlk düşman hoca oluyor!"
        "Hatalar silsilesi"
        "Hatalar silsilesi"
        Ahmet Selim Kul yazdı: Montella'ya yazar
        Ahmet Selim Kul yazdı: Montella'ya yazar
        Ronaldo çılgınlığı!
        Ronaldo çılgınlığı!
        Limon yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı
        Limon yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı
        Akraba kavgası can aldı: 2 ölü 1 yaralı
        Akraba kavgası can aldı: 2 ölü 1 yaralı
        Bebeği camiye bırakan anne baba yakalandı
        Bebeği camiye bırakan anne baba yakalandı
        Bir aile yok oldu! 7 yaralı
        Bir aile yok oldu! 7 yaralı
        Dram içinde dram çıktı
        Dram içinde dram çıktı
        "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama
        "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama
        Yaralı Filistinliyi canlı kalkan yaptılar
        Yaralı Filistinliyi canlı kalkan yaptılar
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        Bronzlaşmanın altın kuralları!
        Bronzlaşmanın altın kuralları!
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        Eşine poz verdi
        Eşine poz verdi
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yarala...
        Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yarala...
        16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri sürüyor
        16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri sürüyor
        Kocaeli'de evin bahçesine devrilen otomobildeki 2 kardeş yaralandı
        Kocaeli'de evin bahçesine devrilen otomobildeki 2 kardeş yaralandı
        MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Kocaeli'de başladı
        MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Kocaeli'de başladı
        Otomobil, 3 metre yükseklikten uçtu: 2 yaralı
        Otomobil, 3 metre yükseklikten uçtu: 2 yaralı
        Gebze'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Gebze'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı