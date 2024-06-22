Kocaeli'de darp şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı
Kocaeli'de bir kişiyi darbettiği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'de bir kişiyi darbettiği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni Kandıra yolunda akaryakıt istasyonu önünde B.K.İ'nin darbedilmesi üzerine çalışma yapıldı.
Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.Ö, M.A.K, G.G. ve A.B.Ö, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.
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