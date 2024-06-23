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        Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 00:46 Güncelleme: 23.06.2024 - 00:46
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        Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Osmangazi Mahallesi Erol Sokağı'nda bulunan bir parkta T.U, D.T. ve B.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda B.Ç, T.U. ve D.T'yi bıçakladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan D.T. ve T.U. çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Hastanede tedavisi devam eden D.T'nin ameliyata alındığı öğrenildi.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli B.Ç'yi gözaltına alırken kavgada kullanılan bıçak, park çevresindeki çöp konteynerlerinden birinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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