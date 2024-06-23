Kocaeli'de viyadükten düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde viyadükten düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde viyadükten düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde seyreden O.F. idaresindeki 47 ACE 534 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Hacıakif Mahallesi mevkisindeki Batı Hereke Viyadüğü'nden düştü.
Kazada yaklaşık 6 metre yüksekten düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.
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