Kocaeli'de meyve bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkarak meyve bahçesine düşen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkarak meyve bahçesine düşen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Tüysüzler Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde seyreden S.D. idaresindeki 41 ATA 374 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Bariyere çarpan otomobil, yolun yaklaşık 4 metre alt kısmındaki bir evin meyve bahçesine düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bahçe sahibi Bilal Kutlu, gazetecilere, otomobilin demir bariyere çarptığını gördüğünü ve ardından düşme sesini duyduğunu belirterek, kaza sonrası araçtan çıkmaya çalışan sürücüye yardım ettiğini anlattı.
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