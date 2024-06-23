Kocaeli'de meyve bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bahçe sahibi Bilal Kutlu, gazetecilere, otomobilin demir bariyere çarptığını gördüğünü ve ardından düşme sesini duyduğunu belirterek, kaza sonrası araçtan çıkmaya çalışan sürücüye yardım ettiğini anlattı.

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