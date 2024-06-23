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        Kocaeli'de meyve bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkarak meyve bahçesine düşen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 14:08 Güncelleme: 23.06.2024 - 14:11
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        Kocaeli'de meyve bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkarak meyve bahçesine düşen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Tüysüzler Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde seyreden S.D. idaresindeki 41 ATA 374 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

        Bariyere çarpan otomobil, yolun yaklaşık 4 metre alt kısmındaki bir evin meyve bahçesine düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Bahçe sahibi Bilal Kutlu, gazetecilere, otomobilin demir bariyere çarptığını gördüğünü ve ardından düşme sesini duyduğunu belirterek, kaza sonrası araçtan çıkmaya çalışan sürücüye yardım ettiğini anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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