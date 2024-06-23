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        Kocaeli'de Kurban Bayramı tatilinde 352 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde boğulma tehlikesi geçiren 352 kişiyi kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 21:23 Güncelleme: 23.06.2024 - 21:40
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        Kocaeli'de Kurban Bayramı tatilinde 352 kişi boğulmaktan kurtarıldı
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        Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde boğulma tehlikesi geçiren 352 kişiyi kurtardı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz sezonuyla göreve başlayan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize giren vatandaşların can güvenliği için bayram tatilinde de mesaisini sürdürdü.

        Başta mavi bayraklı sahiller olmak üzere görev alanlarındaki plajlarda çalışan ekipler, Cebeci'de 147, Kovanağzı'nda 10, Kumcağız'da 87, Miço Kadınlar Plajı'nda 6, Kerpe'de 17, Sarısu'da 12, Seyrek'te 13, Bağırganlı'da 20, Karamürsel'de 11, Ereğli Sahili'nde 3, Darıca'da 10, Bayramoğlu'nda 13 ve görev bölgesi dışında 3 olmak üzere toplamda 352 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

        Ekipler, tatil sezonu boyunca sahillerde görev yapmaya devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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