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        Kocaeli'den yola çıkan bisikletliler, çölyak farkındalığı için Ankara'ya pedal çeviriyor

        Kocaeli'de 16 bisikletli, çölyak hastalığına dikkati çekmek amacıyla Ankara'ya doğru yola çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 13:59 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:59
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        Kocaeli'den yola çıkan bisikletliler, çölyak farkındalığı için Ankara'ya pedal çeviriyor
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        Kocaeli'de 16 bisikletli, çölyak hastalığına dikkati çekmek amacıyla Ankara'ya doğru yola çıktı.

        Yahyakaptan Mahallesi'ndeki Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Spor Kulübünde (KOBİDOS) buluşan kulüp başkanı Tuğberk Atar ile 15 bisikletli, rotalarındaki ilk güzergah olan Bilecik'e hareket etti.

        KOBİDOS üyesi bisikletliler, Kocaeli Çölyak ve Pku Yaşam Derneği işbirliğiyle düzenlenen "4. Glutensiz Yaşam Turu" kapsamında farkındalık oluşturmak için Kocaeli-Bilecik-Eskişehir-Ankara rotasında pedal çevirerek rota üzerindeki çölyak dernekleriyle etkinlikler yapacak.

        Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi tarafından desteklenen projede, çölyak ve fenilketonüri (PKU) rahatsızlığı olan 0-18 yaş aralığındaki çocuklara, glutensiz ürünlerin bulunduğu 400 koli dağıtılacak.

        Etkinlik, 28 Haziran'da Anıtkabir ziyaretiyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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