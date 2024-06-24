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        Kocaeli'de çıkan yangında 4 iş yerinde hasar oluştu

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında 4 iş yeri zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 15:04 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:04
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        Kocaeli'de çıkan yangında 4 iş yerinde hasar oluştu
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında 4 iş yeri zarar gördü.

        Hacı Hasan Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki 6 katlı iş merkezinin 3. katında bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, üst katlara da sıçradı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

        Yangın nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, araçlar alternatif güzergaha yönlendirildi.

        Kontrol altına alınan yangında 4 iş yerinde hasar oluştu.

        İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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